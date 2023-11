All’Inter piace gratis: quattro parametri zero nel mirino per la prossima stagione

L'abilità nell'individuare i parametri zero giusti da anni è uno dei fattori che fa la differenza per l'Inter in sede di mercato. In viale della Liberazione sanno quando e come intervenire per aggiudicarsi i migliori su piazza. E anche stavolta è iniziato il focus per ripetere l'assalto, come sottolinea il Corriere dello Sport di stamattina: "Il merito del trio Marotta-Ausilio-Baccin è proprio quello di aver fatto di quelle necessità virtù. Non a caso, sulle scrivanie dei dirigenti ci sono almeno 4 file di giocatori in scadenza in vista della prossima annata: Djalò, Zielinski, Taremi e Soucek".