Sanchez: “Mi piacerebbe giocare in Messico. Ora sono concentrato sull’Inter, farò…”

Il futuro con molta probabilità sarà il Messico gli Stati Uniti, il presente si chiama Inter. In una lunga chiacchierata con Ivan Zamorano, Alexis Sanchez non nasconde il suo desiderio di giocare nel campionato messicano. "Mi piacerebbe giocare in Messico, l'altro giorno stavo parlando con un amico, non lo so, attira la mia attenzione, perché ci sono squadre lì che sono appassionate, puntano sul loro club e tutte quelle cose, mi piacerebbe, ma non so quando. Ci sono diversi club che conosco, Pachuca, l'America, mi piace l'America, per i tifosi, per come sono, per la capitale e per quello che mi ha detto anche Diego Valdés".