Inter, il piano recupero degli infortunati. Pavard, buone notizie per Inzaghi. Dumfries e de Vrij…

Il tecnico nerazzurro spera che l'infermeria possa svuotarsi in breve tempo. Intanto Bastoni torna tra i giocatori a disposizione

In casa Inter è iniziato il piano recuperi degli infortunati. Il primo a rientrare è Alessandro Bastoni. Il difensore ha smaltito già da qualche giorno l’infortunio al polpaccio e ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. "Dopo uno stop di quasi tre settimane e un programma differenziato, il braccetto sinistro di Inzaghi sta curando la parte atletica e sarà nuovamente arruolabile per la sfida di sabato contro l’Udinese", sottolinea la Gazzetta dello Sport.