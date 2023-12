TS – Inter, Pavard ‘frenato’ dai medici: l’aneddoto. Bastoni part-time, jolly Darmian

Altro sold out a San Siro, ci sarà il tutto esaurito anche per Inter-Udinese. Non saranno della partita i due olandesi, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, che ieri hanno proseguito con le terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Non ci sarà nemmeno Benjamin Pavard, che ormai però sente profumo di rientro. Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, “fosse per lui probabilmente vorrebbe già essere con i compagni a duellare con i friulani. Lo staff medico dell’Inter, però, predica calma: non si accelererà il recupero del francese, che punta al rientro per la gara contro la Lazio.