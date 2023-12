Inter, panchina per Bastoni con l’Udinese. Chance per Bisseck? Tutto dipende da Cuadrado

Il difensore rientra tra i convocati ma non dovrebbe partire titolare. Darmian in fascia, straordinari per Acerbi

Una buona notizia in casa Inter: Alessandro Bastoni è tornato a disposizione di Inzaghi. Il tecnico non pare intenzionato a schierarlo dal 1' contro l'Udinese e valuta le possibili opzioni in difesa per la sfida di domani sera contro i friulani.