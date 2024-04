E’ Albert Gudmundsson l’obiettivo numero uno in casa Inter per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Ecco il piano del club nerazzurro per arrivare all’islandese secondo Tuttosport: “Problema - non di poco conto - è che l’islandese nelle ultime giornate viaggia alla media di un gol a partita e altro problema è il fatto che il Genoa - dopo aver detto no alla Fiorentina a gennaio - tiene la valutazione del cartellino ben alta, a quota 40 milioni. Cifra importante ma il primo rischio da evitare è quello di infilarsi in un’asta: per questo fondamentale sarà ottenere il sì del giocatore. L’Inter, in tal senso, si sente in pole position anche alla luce degli ottimi rapporti con l’entourage dell’islandese.