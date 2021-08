Repubblica – Lukaku, la cifra. Attacco, doppio arrivo? Marotta ha un pallino. E sulla destra…

In casa Inter sono ore caldissime sul mercato, data la probabile partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea

Marco Macca

In casa Inter sono ore caldissime sul mercato, data la probabile partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea. Una trattativa che ha creato tumulti in seno alla tifoseria nerazzurra, e che mette pressione su dirigenza e proprietà. Come si muoverà ora il club? Il primo nome per la sostituzione del belga resta Zapata, ma senza dimenticare Vlahovic, per il quale la Fiorentina continua a chiedere 60 milioni. Marotta e Ausilio, poi, non hanno mai smesso di pensare a Edin Dzeko, un vecchio pallino che torna di moda. Ecco il punto di Repubblica:

LUKAKU, ECCO LA CIFRA - "L'offerta è di quelle che non si possono rifiutare: 128 milioni di euro, in queste condizioni di mercato, è una cifra da capogiro che l'Inter non può permettersi di non accettare".

VLAHOVIC E DZEKO - "In pole c'è il nome di Vlahovic della Fiorentina, anche se Commisso continua a chiedere 60 milioni di euro. Il contratto del serbo è in scadenza nel 2023, i discorsi con la Fiorentina per il rinnovo fino al 2025 vanno avanti, ma una chiamata da parte dell'Inter potrebbe stoppare immediatamente le trattative (...). Dzeko è sempre un nome sulla lista. Il bosniaco è un pallino di Ausilio e Marotta".

CORREA E LAZZARI - "Correa e il "quinto" di destra Lazzari piacciono molto all'Inter, ma l'argentino - al momento - viene considerato un doppione di Lautaro e Sanchez, mentre per Lazzari Lotito continua a chiedere 25 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato".

