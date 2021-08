Biolchi: “Lukaku? Se prevale aspetto romantico non si può togliere agli interisti”

I motivi per i quali il club nerazzurro dovrebbe trattenere il suo attaccante e rinunciare all'offerta del Chelsea, secondo il giornalista

Alessandro Biolchi, su Skysport, ha guardato alla cessione possibile di Lukaku dal punto di vista emotivo. «Se prevale l'aspetto romantico non si deve cedere. Lukaku è emozione pura e agli interisti non si può togliere un giocatore del genere per quello che rappresenta. Se l'Inter con una sola operazione riuscisse a sistemare i problemi di bilancio e ad avere anche un attacco competitivo e l'esterno destro risolverebbe però diversi problemi tutti allo stesso momento», ha spiegato.

«Lukaku sa di non essere un giocatore come gli altri all'Inter, verrà ricordato come Milito. Lui è un re all'Inter. I tifosi lo adorano per i valori che porta ma anche lui ha questo tipo di empatia con l'ambiente», ha aggiunto infine per dare ragione a chi sostiene che forse al Chelsea non sarebbe la stessa cosa.