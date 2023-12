Prima in tutto: questa Inter è una macchina praticamente perfetta. Tutti i numeri del primato

Prima in tutto. I soli due punti di vantaggio sulla Juventus non raccontano tutto del campionato spettacolare che sta portando avanti l'Inter

Prima in tutto. I soli due punti di vantaggio sulla Juventus non raccontano tutto del campionato spettacolare che sta portando avanti l'Inter di Simone Inzaghi. Una squadra capace di segnare 5 gol al Milan, 4 alla Fiorentina e 3 al Napoli campione d'Italia in carica. Con mentalità, organizzazione, fame e qualità.

La ricetta che fin qui rende possibile concreto il sogno seconda stella. Come riferisce Sky Sport, i nerazzurri primeggiano in tutte le statistiche del campionato, che comandano con 35 punti, 33 gol fatti e soli 7 subiti. La squadra ha cambiato marcia e lo confermano gli 8 punti in più rispetto alla passata stagione. In squadra ci sono anche il miglior marcatore della Serie A (Lautaro) e il miglior assistman (Thuram). Insomma, fin qui, l'Inter è una macchina quasi perfetta. Che viaggia spedita, e che continua a sognare in maniera sempre più forte la seconda stella.