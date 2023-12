Acerbi-Osimhen, Marchegiani: “Ma quale rigore, dai su!” Bergomi: “Troppo poco”

Anche a Sky Sport si è parlato del rigore non dato a Osimhen nella partita vinta tre a zero al Maradona dall'Inter. E gli opinionisti in studio, a partire da Caressa, sono d'accordo sulla decisione - contestata dalla società partenopea - dell'arbitro, che ha scelto di non dare il penalty nell'occasione di una caduta in area dell'attaccante a seguito del contatto con Acerbi.