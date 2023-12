Inter, ottimismo per Bastoni: pronto per l’Udinese. E Pavard prova ad accorciare i tempi

"Lo staff medico nerazzurro nutre fiducia soprattutto per quanto riguarda Bastoni, che potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per il prossimo impegno casalingo contro l’Udinese. L’azzurro ha risolto il problema accusato al polpaccio nel ritiro della nazionale e adesso si tratta di curare la parte atletica con il rientro in gruppo, cosa che dovrebbe avvenire in settimana, forse già domani o mercoledì.

Per Pavard, invece, bisognerà attendere qualche giorno in più, ma anche lui sta cercando di rosicchiare qualche giorno sulla tabella di marcia. Dopo aver già tolto il tutore al ginocchio, il francese avrà bisogno di maggior cautela e qualche allenamento in più per recuperare forma e condizione, ma al momento tutta lascia pensare che possa tornare abile e arruolabile nel giro di due settimane".

"Per quanto riguarda gli ultimi entrati in infermeria, vale a dire De Vrij e Dumfries, bisognerà invece attendere altre 24 ore prima di avere un quadro preciso. I due olandesi, sostituiti per problemi muscolari durante la sfida contro il Napoli, verranno sottoposti a esami strumentali martedì mattina alla clinica Humanitas di Rozzano. Così da stabilire quanto tempo dovranno restare fuori dai giochi. Il difensore è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra che fa temere un lungo stop. L’esterno, invece, deve fare i conti con un risentimento ai flessori", aggiunge Gazzetta.

