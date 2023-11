Sky – Inter, entro fine anno rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan. Per Barella, Dumfries e Lautaro…

Come anticipato qualche giorno fa, l'agente di Lautaro Martinez ha incontrato l'Inter per parlare di un adeguamento contrattuale. Non c'è alcuna fretta per quanto riguarda la situazione del "Toro". Una cosa è certa: qualora si dovessero concretizzare, Lautaro e Barella saranno i rinnovi più importanti nel 2024”, si legge.