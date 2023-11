Juve-Inter, derby d’Italia per Colpani. “Nerazzurri al momento davanti: ecco perché”

"Juventus all’esame Colpani. E, perché no, Colpani all’esame Juventus. La sfida dell’U-Power Stadium di domani sarà banco di prova per i bianconeri, chiamati a cancellare con un convincente colpo di spugna la doppia sconfitta rimediata con il Monza nella passata stagione, e anche per il talento azzurro, che a suon di prestazioni maiuscole è finito nelle chiacchiere di mercato alla Continassa oltre che nel mirino dell’Inter. In una sorta di derby d’Italia, seppur ancora soltanto abbozzato sul sentiero verso l’estate, con vista sullo scudetto. Già, perché all’interrogazione brianzola si presenterà domani la Juventus, ma tra poco più di un mese anche l’Inter", spiega il quotidiano che poi entra nel dettaglio:

"La Juventus lo osserva, ma qualche passo in più l’ha già mosso l’Inter. Che monitora da vicino l’azzurro soprattutto attraverso la figura di Ausilio, sovente pizzicato in tribuna a Monza, e che un primo approccio l’aveva già tentato la scorsa estate, nelle convulse ore successive al naufragio della trattativa per Samardzic. Un altro nome, quello del tedesco-serbo, che ispira derby d’Italia sul mercato, al pari pure di Zielinski o di Thuram Jr. Colpani è soltanto l’ultimo della lista, con i nerazzurri in pole position anche per i rapporti con l’agente Tinti, lo stesso di Inzaghi e di Bastoni, quest’ultimo fraterno amico del monzese per essere cresciuto insieme a lui nel vivaio dell’Atalanta".