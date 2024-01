GdS – Inter-Verona, Lautaro torna ed è subito titolare: Calhanoglu ok, Dimarco…

Anche oggi Federico Dimarco e Lautaro Martinez si sono allenati a parte ma entrambi sono attesi in gruppo nella giornata di domani. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ciò porta a considerarli entrambi convocabili per la sfida contro il Verona di sabato all'ora di pranzo.

Lautaro, secondo La Rosea, tornerà subito titolare e farà coppia con Thuram mentre Dimarco potrebbe sedersi inizialmente in panchina, con Carlos Augusto sulla sinistra, Darmian a destra e il classico tridente con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con il turco che ha recuperato dall'influenza. In difesa potrebbe tornare dal 1' Pavard, con Bisseck in panchina, mentre Acerbi e Bastoni sono confermati così come Sommer tra i pali.