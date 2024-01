Inter-Buchanan, niente Verona: debutto rimandato a Monza, ecco perché

Inizia domani l'avventura milanese di Tajon Buchanan. L'esterno canadese è atteso nel capoluogo lombardo per le visite mediche e la firma sul contratto. Tanti speravano di vederlo già in panchina contro il Verona, ma non sarà a disposizione di Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrà andare a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno, obbligatorio per gli extracomunitari. La variazione alla lista dei 25 in Lega va presentata 24 ore prima del fischio d'inizio di Inter-Verona, sabato alle 12.30.