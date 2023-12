Marotta: “Lautaro rinnova entro un mese, capitano vero. Brand Inter in crescita. Inzaghi…”

"Il brand Inter è risalito dal punto di vista dell'appeal e questo ha portato un aumento dei ricavi, che permette di sopportare dei costi alti. Ma dobbiamo mantenere la sostenibilità. L'aspetto economico, comunque, è secondario rispetto al modello tecnico che abbiamo costruito, fatto di valori che rappresentano qualcosa di importante nel mondo del calcio. Inzaghi è bravo e giovane, sta facendo benissimo e penso ci possa dare grandi soddisfazioni. Quando si lavora bene, si lavora anche per il futuro. E' l'obiettivo di tutti e lo facciamo con determinazione e convinzione. Stadio nuovo? E' qualcosa di importante, altro obiettivo che cerchiamo. Non è facile, perché in Italia c'è una burocrazia che non permette un percorso facile. Non ho certezze".