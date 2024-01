Non è ancora arrivato il momento all'Inter di Tajon Buchanan , ma presto toccherà anche a lui. Il canadese è infatti in una fase di apprendimento, sia dei codici del calcio di Simone Inzaghi che della lingua italiana. Sulle qualità tecniche, invece, zero dubbi: "Quando è planato nel mondo nerazzurro, Simone Inzaghi e il suo staff sono rimasti piacevolmente colpiti dall’esito dei test fisici - scrive Tuttosport -: d’altronde il canadese, fatta eccezione per le ultime gare quando ormai viveva da separato in casa, aveva sempre giocato. A referto 20 presenze con 3 gol e 4 assist nella prima parte di stagione, chiusa il 10 dicembre con i 57 minuti giocati contro il Mechelen. Da allora sono passati 52 giorni ma pare un’era geologica. In mezzo una trattativa lampo che ha portato Buchanan a indossare la maglia dell’Inter (al Bruges 7 milioni più 3 di bonus, per l’interessato - che ha firmato fino al 2028 - 1,5 milione di stipendio), lo sbarco a Milano e l’inizio dell’università ad Appiano Gentile.

Eh sì perché nel 3-5-2 inzaghiano trae linfa dai movimenti degli esterni e i “codici”, dalla fase difensiva (Buchanan a Bruges veniva impiegato in una linea a quattro), ai sincronismi per uscire in costruzione dal basso, vanno mandati a memoria e metabolizzati per bene, perché basta perdere un tempo di gioco per rischiare l’imbucata dagli avversari. A questo si aggiunge un altro fattore che molto sta a cuore a Simone Inzaghi: l’apprendimento dell’italiano. Perché, oltre che in allenamento (dove a destra ha come “tutor” Darmian e Dumfries che destreggiano bene l’inglese), bisogna capirsi soprattutto in partita e riuscire a vivere in pieno le dinamiche all’interno del campo. Il canadese sta prendendo lezioni intensive di italiano ma non lo aiuta il fatto di essere arrivato in estate (Sommer, addirittura, iniziò a imparare la lingua prima del suo arrivo), quando ci sono le amichevoli a fare da cuscinetto prima delle gare ufficiali. Tutti motivi che spiegano perché finora l’allenatore non abbia ancora lanciato l’esterno e a questi va comunque aggiunto il calendario non esattamente semplice affrontato ultimamente dall’Inter. Detto questo, tutti attendono che Buchanan spicchi il volo. E i prossimi mesi saranno importanti per capire quale può essere il suo impatto nelle gerarchie".