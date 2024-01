Sono settimane cruciali per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. A maggio scadrà il prestito concesso da Oaktree a Steven Zhang , che però ha la volontà chiara di proseguire alla guida del club ed è alla ricerca di partner per poterlo rifinanziare. Ecco le ultime secondo il Corriere dello Sport: "Si sa solo che Suning dovrà corrispondere al fondo americano, oltre ai 275 milioni ottenuti 3 anni fa, anche gli interessi, per un totale che supera i 350 milioni. Se non altro, c’è chiarezza sulle intenzioni di Steven Zhang, ovvero trovare un ulteriore istituto finanziario che conceda un altro prestito, attraverso cui pagare il dovuto ad Oaktree , prendendo così altro tempo per restituire il denaro.

Il nodo sono gli interessi con cui chiudere questa operazione: sarebbero alti e il presidente interista si sta adoperando per ottenere le migliori condizioni possibili. Secondo rumors, gli interlocutori con cui ci sono tavoli aperti sono sempre statunitensi. Solo che, oltre a non essere facile, il tempo sta ormai stringendo. Se la scadenza di maggio non verrà rispettata, le azioni del club nerazzurro finiranno appunto ad Oaktree. Che difficilmente le terrà, ma cercherà un compratore. Sempre che non l’abbia già trovato… Ad ogni modo, l'eventuale rifinanziamento del prestito non potrà chiudersi all’ultimo momento. Il processo da avviare dovrà cominciare necessariamente prima. E, infatti, entro fine febbraio scenari e prospettive saranno inevitabilmente più chiari, in un senso o nell’altro".