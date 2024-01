FCIN1908 / Dumfries, il motivo dell’esclusione. Sensi, i tempi. Buchanan, Inzaghi sta…

Sfumata l'euforia per la conquista della Supercoppa italiana (l'hanno alzata in cielo ancora una volta i nerazzurri) ad Appiano Gentile si ritorna a lavorare per preparare la prossima sfida di campionato, quella contro la Fiorentina. L'Inter ci arriva con una carica enormemente positiva. Quella carica che solo le vittorie e i trofei ti insegnano, senza ci sia bisogno di troppe parole. Come anticipato, Alessandro Bastoni si è allenato oggi a parte e ritroverà il gruppo domani. Denzel Dumfries ha beneficiato oggi di un permesso del club per motivi personali. Inzaghi non lo ha schierato in finale contro il Napoli perché l'olandese, pur non soffrendo di infortuni o simili, è leggermente in ritardo di condizione. Inzaghi difficilmente rischia i suoi uomini se non sono in forma. La strada da percorrere in questa stagione, infatti, è ancora piuttosto lunga.