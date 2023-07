Inter, Onana finanzia il ritorno di Lukaku: oggi offerta United? Al Nassr e Morata…

I contatti tra Inter e United sono quotidiani e vanno avanti anche grazie all’entourage di Onana, che è la primissima scelta del tecnico del Manchester, Ten Hag.

Per quanto riguarda le cifre, c’è una distanza da colmare, almeno nei ragionamenti portati avanti tra i due club. Perché lo United non va oltre una valutazione di 40-45 milioni di euro, mentre l’Inter parte da quota 60 per pensare di poter chiudere a 50 milioni più bonus.

“La distanza è enorme solo in teoria, ma non nella pratica - scrive la Rosea -, considerata la volontà di tutte le parti in causa di arrivare alla definizione della trattativa”.

Non ci sono conferme su un inserimento dell’Al-Nassr anche su Onana, circolate ieri sera: né all’Inter né all’entourage del giocatore sono arrivate proposte in tal senso, le voci vanno considerate solo una manovra di disturbo.

Il piano dei nerazzurri è chiaro: con i soldi di Onana, oltre a sostituire lo stesso camerunese - c’è Trubin in pole per la porta del futuro - darà l’assalto a Lukaku, il sui ritorno per il tecnico Inzaghi è considerato una priorità.

Il Chelsea vuole un’offerta, l’Inter prepara una proposta di prestito oneroso e un riscatto obbligatorio fissato nel 2024 a quota 30 milioni.

“il ritorno di Romelu è un obiettivo imprescindibile. Non è un caso che l’Inter non abbia, almeno al momento, aperto alcun file alternativo. Si era pensato, un paio di settimane fa, anche ad Alvaro Morata, ora però in orbita Milan. Meglio, tutto sommato, darà retta anche alla voglia di Romelu di indossare nuovamente il nerazzurro. Per farlo, ha detto no a un ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagioni dell’Al-Hilal. Adesso si aspetta che l’Inter faccia il resto. In fretta, possibilmente questa settimana, di certo non più tardi dell’inizio del ritiro”.