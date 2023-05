Sabatini: “Derby, chi passa vince Champions. Fatico a pensare che l’Inter perda perché…”

Intervenuto in collegamento con Sky Calcio Club, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato così del momento dell'Inter in vista del derby di mercoledì di Champions League: "Dalla seconda metà della partita con la Lazio Lukaku è tornato ad essere il Lukaku spietato di due anni fa e l'Inter ne trae grande beneficio: perché due mesi fa era veramente una palla al piede. Favorito nel derby? No: per il calcio che gioca adesso l'Inter mi viene da pensare abbia qualcosa in più, ma il Milan metterà in campo tutte le risorse che ha.