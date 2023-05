Adani: “Inter, oggi mi convince tutto. Derby? Io nel 2003 c’ero e dico che…”

Intervenuto negli studi di 90esimo Minuto, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter anche in vista del derby di Champions League: "La LuLa ha portato lo scudetto, ma c'è anche la doppietta di Dzeko a Verona: l'Inter ha fatto 11 gol nelle ultime 3, mettiamocene 5 in più se pensiamo ai quarti di Champions. E' una squadra che se rimane applicata e concentrata, può giocare la seconda partita, che è quella che si gioca dal 70esimo al recupero: se tu puoi mettere dentro 4-5 giocatori di un certo livello e resti concentrato come ieri...