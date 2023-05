Inter-Milan è anche Onana vs Maignan: in fondo alla Champions con le loro parate

"Chi è più forte tra Maignan e Onana ?", si chiede Sport Mediaset all'indomani della doppia prova di forza di Inter e Milan contro Roma e Lazio e a pochi giorni dal derby d'andata di Champions League. La risposta potrebbe arrivare proprio nel doppio confronto tra nerazzurri e rossoneri che mette in palio un posto in finale contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City, ma è già evidente che entrambi siano valori aggiunti per le loro squadre.

Prosegue il focus: "Due pezzi da 190 che hanno preso per mano le loro squadre ogni volta che la Champions rischiava di sfuggire via. Maignan al momento è forse il portiere più forte del mondo, Onana è l'arma segreta dei nerazzurri. Dopo aver strappato la porta dell'Inter ad Handanovic, il camerunense riafferma in ogni partita la propria variegata personalità. Hanno disseminato di grandi parate il cammino in Champions di Milan e Inter, ma ora vogliono mettere le mani sulla vetta d'Europa. La Champions ci dirà chi è più forte tra i due: chi va a Istanbul".