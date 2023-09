Inter-Sassuolo, formazioni UFFICIALI: tornano Dumfries e Barella dal 1′. Pavard in panchina

In un San Siro sold out, l'Inter cerca la sesta vittoria consecutiva in campionato. Davanti i nerazzurri avranno il Sassuolo reduce dalla vittoria per 4-2 contro la Juve. Simone Inzaghi effettua due cambi rispetto alla vittoria di Empoli. In difesa torna Matteo Darmian mentre Pavard va in panchina. A centrocampo c'è Nicolò Barella dal 1' insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Davanti (anche complice il ko di Arnautovic) conferme per Lautaro e Thuram.