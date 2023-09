Bellinazzo: “Zhang non lascerà mai l’Inter senza guadagnarci. L’arrivo di un nuovo fondo…”

A seconda di quanto fatto dall’Inter prevede una cessione?

"Su questo non c’è dubbio. Abbiamo imparato a conoscere la situazione di Suning che non è più florida come alcuni anni fa. Come non lo è, infatti, quella cinese. Per loro investire nel calcio non è più una probabilità. Va detto, però, che la presidenza non ha fatto mancare nulla. Il vero spartiacque per l’Inter è il debito che scadrà a marzo da 300 milioni. Dei nuovi investitori potrebbero permettere alla famiglia Zhang di non uscire con le ossa rotte da questo investimento".