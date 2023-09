Stadio Inter, a novembre ok Rozzano. A gennaio progetto Populous: 2 anelli. E intorno…

"Il progetto della nuova casa nerazzurra sarà portato avanti da Populous, lo studio di architettura internazionale che avrebbe realizzato anche la Cattedrale se San Siro fosse stato abbattuto. L’iter amministrativo (ovvero relativo alla progettazione) dovrebbe partire da gennaio se a novembre arriverà come previsto l’ok dall’amministrazione comunale di Rozzano. L’idea è quella di un impianto con due anelli che abbia una capienza di 70.000 persone. Nella zona saranno costruiti anche il museo, lo store, gli uffici del club, attività di ristorazione, ma anche campi sportivi (non solo da calcio e calcetto). Un modo per far vivere l’area tutto l’anno e non solo in occasione delle partite dei nerazzurri. Non è invece prevista la realizzazione di un centro commerciale perché c’è vicino quello di Assago".