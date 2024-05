Anche l'edizione odierna di Repubblica prova ad ipotizzare il modello gestionale del fondo Oaktree per l'Inter nel caso in cui martedì gli americani diventassero proprietari del club nerazzurro: " Conforta gli interisti sapere che secondo indiscrezioni Oaktree — maxi fondo con sede a Los Angeles e 170 miliardi di dollari di asset in gestione — non ha intenzione di stravolgere le due squadre cresciute sotto la presidenza del 32enne di Nanchino: né quella in campo, né quella che opera fra le stanze della Pinetina e del quartier generale milanese .

Nelle scorse settimane i revisori di Pwc hanno controllato i conti per l’iscrizione dell’Inter al prossimo campionato, che la Covisoc dovrà certificare a fine mese. La scadenza successiva sarà a ottobre, quando la proprietà dovrà presentare garanzie di continuità aziendale. Per allora, è probabile che l’Inter somiglierà a quella di oggi. I gestori del fondo hanno fiducia nell’attuale dirigenza, a partire da Beppe Marotta. Il piano di rinnovi di contratto dei calciatori, cominciando da quello di Lautaro Martinez, non dovrebbe subire modifiche. E sul mercato estivo, anticipato dagli arrivi di Taremi e Zielinski, non dovrebbe cambiare la regola degli scambi in pareggio. In caso di ricche offerte per un big, i proventi verrebbero reinvestiti per rafforzare la rosa".