"L'Inter, per l'attacco, privilegia Gudmundsson (26) per il quale ha studiato una formula ad hoc: prestito oneroso coperto dalla cessione di un giovane magari con diritto di "recompra" - individuato Mattia Zanotti (21), attualmente al San Gallo - e riscatto obbligato tra un anno. Anche in questo caso, il maggior pericolo arriva dalla Premier, ma l'islandese ha già dato disponibilità al trasferimento e accettato di pazientare finché Zhang non otterrà il rifinanziamento, delineando il budget di mercato", aggiunge il quotidiano.