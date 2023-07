Inter, scelto il post Onana. Trubin scavalca Mamardashvili: intermediari già al lavoro

"Si è riscaldata la pista per Trubin che scade nel 2024 e costerebbe un filo meno rispetto all’altro obiettivo assai gradito, Giorgi Mamardashvili. Per Trubin servirebbero 15-20 milioni e intermediari sono già al lavoro. La conoscenza con il ragazzone alto due metri, arriva da lontano: nell’autunno 2020, in due partite della fase a gironi di Champions tra lo Shakhtar Donetsk e i nerazzurri, il portiere ucraino ha parato di tutto. Miracoli, zero gol subiti, solamente due punti in due scontri diretti per la formazione di Antonio Conte e Inter quarta nel girone. Già allora ci si accorse di essere davanti a una pepita d’oro, l’osservazione è poi continuata nel corso del tempo. L’Inter, però, potrebbe prendere pure un secondo portiere da far crescere alle spalle: occhio al doriano Audero come soluzione made in Italy", aggiunge Gazzetta.