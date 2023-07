Mirror – Inter, lo United molla Onana? Causa FFP non può spendere 60 mln

Il Manchester United si allontana da André Onana . Erik Ten Hag vuole un nuovo portiere per sostituire David De Gea, ma secondo il Mirror l’estremo difensore dell’Inter costa troppo al momento per il club inglese.

“Le restrizioni per il FFP non permettono allo United di spendere 60 milioni di sterline che servirebbero all’Inter per vendere il portiere André Onana. Sebbene il club speri di vendere un certo numero di giocatori per raccogliere più fondi, ora ha iniziato a cercare portieri più economici”. I nomi sono quelli di Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell'Eintracht Francoforte. E Onana, per ora, si allontana dallo United…