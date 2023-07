Di Marzio – Brozovic all’Al Nassr: tra stasera e domani la chiusura col giocatore

Il calciatore ha superato le visite mediche ma non è ancora arrivata la firma attesa nelle prossime ore

Brozovicè vicinissimo al passaggio all'Al-Nassr dopo aver superato le visite mediche e dopo l'ok dell'Inter alla proposta per 18 mln fatta dal club arabo. Sono momenti delicati, con il croato che continua a mandare fuorvianti segnali social, si attende la stesura dei contratti e la firma sul contratto per chiudere definitivamente la vicenda.