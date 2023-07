United in difficoltà per Onana. Biasin: “Meglio cambiare obiettivo”

L'ironia del giornalista che commenta le indiscrezioni dall'Inghilterra sul fair play finanziario che bloccherebbe il Manchester nella trattativa per il portiere

Dall'Inghilterra le voci che parlano di uno United scoraggiato dal costo di André Onana. Era lui la prima scelta del club inglese, ma a quanto pare il Fair Play Finanziario non permetterebbe ai Red Devils di fare un'offerta importante per l'Inter che chiede per il suo portiere circa 50-6o mln.