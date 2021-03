Inter, ecco il piano a sinistra: deciso il futuro di Perisic e il nuovo rinforzo

I nerazzurri si sono portati avanti con le riflessioni sulla corsia mancina per la prossima stagione

Ivan Perisic ha scalato le gerarchie dell'Inter di Antonio Conte . Da riserva ad inizio anno, attraverso il lavoro e la propensione ad adattarsi ad un nuovo ruolo, ha preso pian piano il posto di Ashley Young ed è diventato titolare. Il club nerazzurro ha le idee piuttosto chiare sul futuro, come sottolinea Calciomercato.com: "L'intenzione dell'Inter è quella di confermarlo per la prossima stagione, affiancandogli però un nuovo concorrente nel ruolo di esterno sinistro. Infatti i "vecchietti" Kolarov e Young (in scadenza di contratto a giugno) sono destinati all'addio. Il brasiliano Dalbert non sarà riscattato dal Rennes e rientrerà a Milano per fine prestito, ma solo di passaggio verso un'altra destinazione".

I nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri potrebbero richiedere uno sforzo economico importante e potrebbero essere più difficili da raggiungere. Intanto è stato individuato già un ulteriore profilo: "Federico Dimarco, autore di 4 gol e 5 assist in questo campionato. L'Hellas Verona può riscattarlo dal prestito per 4,5 milioni di euro, ma l'Inter ha un diritto di contro-riscatto a 6 milioni. In ogni caso le due società sono in ottimi rapporti e possono trovare un'altra soluzione che soddisfi tutti, magari coinvolgendo un altro giocatore in prestito come l'attaccante Eddie Salcedo (classe 2001) o con la stessa formula il difensore Lorenzo Pirola (classe 2002), ora in Serie B al Monza".