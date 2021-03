Lukaku, gol e 90′ col Belgio. Tutta la gara anche per Perisic, Brozovic e Skriniar

In campo per tutta la gara i Nazionali dell'Inter: Lukaku col Belgio, Perisic e Brozovic con la Croazia e Skriniar con la Slovacchia

Si sono giocate questa sera le prime gare valide per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. In campo anche alcuni giocatori dell'Inter: Lukaku per il Belgio, Perisic e Brozovic per la Croazia e Skriniar per la Slovacchia. Vittoria per l'attaccante nerazzurro contro il Galles, pareggio per il difensore e sconfitta per i due croati.