QS – Scadenze Uefa, Suning salda senza problemi: vende l’Inter solo se…

Il 31 marzo si avvicina, secondo QS è molto probabile che Suning metta a disposizione le cifre senza problemi

È il 31 marzo la data da segnare in rosso nel calendario dell'Inter. Entro quella data il club nerazzurro deve far pervenire all'UEFA la documentazione relativa alle licenze per le coppe della prossima stagione. Secondo quanto riporta QS, bisogna dimostrare di aver pagato la prima rata di Hakimi al Real Madrid e altre pendenze.