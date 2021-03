Inter, Ats e nazionali, Eriksen: “Ecco come è andata. Ho parlato molto…”

Gli ultimi giorni sono stati frenetici in casa Inter. Il centrocampista spiega cosa è successo dopo l'ok dell'Ats

Gli ultimi giorni sono stati frenetici in casa Inter. Prima il divieto dell'Ats ai nazionali di rispondere alle convocazioni, poi il via libera. I giocatori convocati alla fine sono riusciti a raggiungere i rispettivi ritiri. In conferenza stampa, Christian Eriksen racconta quei giorni tra attesa e telefonate: "Sono stati giorni molto frenetici. Prima del fine settimana era praticamente un no, poi abbiamo iniziato ad avvicinarci al fine settimana, poi è diventato sempre più un sì. Alla fine lunedì finalmente è arrivato il sì ed ero pronto per partire".