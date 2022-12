FCIN1908 / Smalling-Inter, si può. Ma Ausilio fiuta una trappola: la verità

Uno dei nomi accostati all'Inter è quello di Chris Smalling. I nerazzurri apprezzano il giocatore, ecco la strategia nerazzurra

Pasquale Guarro

La difesa dell’Inter potrebbe subire una rivoluzione. In gioco ci sono il possibile addio di Milan Skriniar e anche quello di Stefan de Vrij, che considera - come lo slovacco - l’idea di una nuova esperienza all’estero. In viale della Liberazione potrebbero dover correre ai ripari e fare mercato senza avere grandi soldi a disposizione (i due sono in scadenza), ma con l’onere di mantenere alta la competitività.

Non è sicuramente un gioco da ragazzi. Ecco perché le attenzioni di Ausilio sono tutte concentrate su quei profili esperti che hanno già dimostrato il proprio valore. Tra questi c’è sicuramente Chris Smalling, in queste settimane accostato ai nerazzurri con molta insistenza. Ma qual'è la verità sul difensore inglese? Come stanno realmente le cose?

In viale della Liberazione non negano che il calciatore possa piacere, ma smentiscono categoricamente l’esistenza di una trattativa in corso e quello che sembra un paradosso è in realtà un chiarissimo stato della situazione. Smallingè in scadenza di contratto con la Roma, ma il difensore non ha ancora le idee chiarissime in merito al suo futuro e quella di un rinnovo con i giallorossi è ancora una via assai praticabile nella testa del calciatore. L’entourage di Smalling sta sondando diverse piste e qualche chiacchiera c’è stata anche con i dirigenti dell’Inter, che però hanno chiarito immediatamente la propria posizione.

Da viale della Liberazione, come appreso da Fcinter1908, hanno fatto sapere di essere disposti a intavolare una trattativa se e solo quando Smalling avrà deciso definitivamente di lasciare la Roma. Fino a quel momento, i nerazzurri non presenteranno alcuna offerta di ingaggio, ovviamente per evitare di essere utilizzati dal calciatore come veicolo per strappare un migliore accordo con la Roma. L’Inter c’è ed eventualmente è pronta a farsi avanti, ma i nerazzurri lasceranno la mossa a Smalling e solo dopo si muoveranno di conseguenza. Se il calciatore inglese decidesse di sbilanciarsi verso l’addio alla Capitale, allora l’Inter ci sarebbe eccome. Per adesso i nerazzurri si sono limitati a confermare il loro interesse. Se son rose…