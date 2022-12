Smalling, Roma in stand-by: sfida Inter-Juve che offrono di più. La situazione

Il futuro di Chris Smalling. L'Inter ci pensa come possibile colpo a parametro 0 per rinforzare il reparto difensivo: ecco la situazione

Il futuro di Chris Smalling. In scadenza al 30 giugno 2023 con la Roma, il centrale inglese è tra i profili monitorati anche dall’Inter in chiave mercato. Il duo Marotta-Ausilio ci pensa come possibile colpo a parametro 0 per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi. Ecco le novità in arrivo dall’edizione online di Repubblica.