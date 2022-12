Romano: “Contatti Smalling-Inter, ma no offerte. Marotta informato che…”

Idea Chris Smalling per la difesa dell’Inter. Il duo Marotta-Ausilio ci pensa per l’estate, ecco le novità secondo Fabrizio Romano

“Smalling all’Inter piace. Ci sono già stati dei contatti con gli agenti, l’Inter è informata sulla situazione di Smalling. Ancora la società nerazzurra non ha fatto offerte, dipenderà tanto dalla scelta del giocatore e oggi è esclusivamente concentrato sulla Roma. Smalling non sta trattando con nessuno al momento, ma l’Inter c’è perché Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza e Acerbi è in prestito. La Roma proverà a trattenerlo, ci vorrà tempo per definire il futuro”, le sue parole al canale di SOS Fanta.