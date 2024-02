L'analisi di Fcinter1908: finiti gli aggettivi per i nerazzurrri di Inzaghi, che in questo 2024 non sbagliano un colpo

Fabio Alampi Redattore 29 febbraio 2024 (modifica il 29 febbraio 2024 | 08:01)

11 partite nel 2024 fra tutte le competizioni, 11 vittorie: è un'Inter che sa solo vincere. I nerazzurri superano anche l'ostacolo Atalanta, portano a 12 i punti di vantaggio sulla Juventus e a 16 quelli sul Milan. Quarta partita consecutiva in campionato con 4 gol segnati, terza di fila senza subire reti, ottava in stagione con almeno 4 di scarto, e una differenza reti che recita uno spaventoso +55. Sono solo alcuni numeri, che non spiegano abbastanza come la formazione di Simone Inzaghi sia ormai una macchina perfetta, in grado di imporrre il proprio gioco a prescindere dagli avversari e dagli interpreti in campo.