Inter, la strategia per il futuro di V. Carboni. E l’intesa con Zielinski ‘allontana’ Colpani

L'Inter si gode - per ora da lontano - la crescita di Valentin Carboni . E sabato avrà modo di vedere dal vivo i progressi del giocatore, se Raffaele Palladino continuerà a dargli fiducia (come accaduto nelle ultime settimane. Tuttosport oggi si sofferma sui progressi del talento classe 2005 in ottica mercato, in vista della prossima estate.

"Andrea Colpani? No, Valentin Carboni. Le strategie di mercato dell’Inter, come ovvio che sia in certi casi, vengono modificate e a volte stravolte dall’esito del campionato e dalle opportunità che si creano. E così, se a fine agosto, una volta saltato Samardzic e prima di chiudere per Klaassen, l’Inter aveva fatto un tentativo - a vuoto - per Colpani col Monza, rimasto poi un obiettivo della dirigenza nerazzurra in virtù del grande inizio di stagione e degli ottimi rapporti con il suo entourage; oggi il 24enne cresciuto nell’Atalanta è sceso nelle gerarchie interiste. Non perché Colpani non piaccia più, anzi, ma, come spiegato, l’andamento dell’annata sta cambiando i progetti. Da un lato l’Inter ha conquistato la pole per il futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto il 30 giugno col Napoli, dall’altro sta osservando con grande piacere - e un po’ di timore, pensando alla sfida di domani sera all’U-Power Stadium - la crescita di Valentin Carboni.