Come interpretare questi dati

Nessun segnale preoccupante, sia chiaro: non va dimenticato che Thuram è alla prima stagione in assoluto in Italia e in una squadra di vertice, e su di lui c'erano anche dubbi sul fatto che potesse essere un attaccante vero e proprio. Questioni spazzate via sul campo a suon di giocate che lo rendono un elemento cardine della squadra anche per il futuro. Un calo fisico era prevedibile ed è fisiologico. Questi dati, tuttavia, fanno tornare d'attualità una questione ben nota in casa Inter: l'assenza di ricambi di livello in attacco.