Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore, ha analizzato così l'astinenza da gol di Lautaro Martinez: "E' un po' rimasto a quel rigore di Madrid: è un pochino in ritardo per le medie che ci aveva abituato in questa stagione. Mi pare che l'infortunio di Thuram all'andata e il rigore di Lautaro al ritorno abbiano un po' spento la coppia d'attacco dell'Inter: la brillantezza e la leggerezza che avevano e che dovrebbero avere a +150 non ce l'hanno più.