Gazzetta conferma: “No di Lukaku a offerta mostre dell’Al Hilal. E l’Inter…”

Arrivano conferme sul 'no' di Romelu Lukaku alla nuova proposta arrivata per lui dall'Arabia Saudita.

"Big Rom ha detto no. Per la seconda volta. Il bomber belga di proprietà dal Chelsea aspetta l'Inter. Lukaku vuole giocare ancora con la maglia nerazzurra addosso. E per questa ragione ha rifiutato un'altra super offerta dall'Arabia Saudita", spiega La Gazzetta dello Sport che conferma come l'Al Hilal abbia offerto a Big Rom 45 mln a stagione ma Lukaku ha detto no.