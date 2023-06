Marca – Non solo Trubin, l’Inter mette nel mirino anche Unai Simón: la situazione

Non solo Anatolij Trubin , l'Inter mette nel mirino anche Unai Simón . Il portiere dell'Athletic Bilbao, 26 anni e con un contratto fino al 2025, è nella lista dei dirigenti nerazzurri per sostituire André Onana secondo Marca. Simón da tempo è nel mirino dei top club europei, lo stesso Pep Guardiola lo voleva al Manchester City.

Al momento è solo un'idea, perché lo spagnolo non è stato contattato da nessun altro club né ha ricevuto alcuna informazione dall'Athletic Bilbao. La situazione è in evoluzione e l'Inter valuta diverse alternative in caso di partenza di Onana sempre più diretto verso Manchester.