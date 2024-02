Dopo la vittoria con l'Atletico l'Inter tornerà in campo domenica alle 18 in casa del Lecce. Mister Inzaghi sembra intenzionato a far riposare qualcuno dei giocatori fin qui più impiegati. Febbre per Sommer, la sua situazione verrà valutata domani prima della partenza. In caso di forfait al suo posto a difendere la porta dell'Inter ci sarà Audero.