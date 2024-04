Tra i giocatori in bilico per il prossimo anno c'è Denzel Dumfries. L'Inter ha da tempo offerto una proposta di rinnovo all'esterno olandese e aspetta una risposta. Archiviata la pratica scudetto, ora il club nerazzurro vuole accelerare il discorso. L'esterno dovrà dare una risposta in tempi brevi.

"Dentro o fuori entro metà maggio. L’Inter ha mandato a Denzel Dumfries un messaggio chiaro. Il club non intende aspettare oltre, quindi l’olandese entro una ventina di giorni dovrà dire se accetta la proposta per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2025 o se le strade dovranno per forza separarsi Non si vuole ripetere un caso Skrinar e con l’ex Psv si potrebbe fare cassa soltanto nella prossima sessione di mercato. La fretta dell’Inter è legata anche al fatto che in caso di fumata nera servirà tornare sul mercato. Nell’ottica della rosa maxi con due “titolari” per ruolo infatti Buchanan andrebbe considerato più un’alternativa a Dimarco sulla sinistra (con Carlos Augusto vice Bastoni) che non a Darmian sull’altra fascia", scrive La Gazzetta dello Sport.