E' in corso l'allenamento dell'Inter alla vigilia della sfida di domani sera a San Siro contro l'Udinese. I nerazzurri indipendentemente dal risultato di Juventus-Napoli di questa sera, hanno la possibilità di mantenere, vincendo, il primato in classifica per un'altra settimana, in attesa di tuffarsi con la testa e le gambe verso la Champions League e la sfida contro la Real Sociedad.