Sky – Inter, le ultimissime sulla formazione: da Gagliardini all’attacco

"Simone Inzaghi potrebbe non optare per un totale turnover della squadra. Tra i pali ritornerebbe Handanovic, che potrebbe disputare l'ultima gara in nerazzurro della sua carriera. In difesa Darmian, de Vrij al tipico Acerbi e, per finire, Bastoni. A centrocampo Inzaghi lascerebbe riposare Barella e Dimarco (non convocato), sostituendoli con Gagliardini e Gosens. A completare la fascia centrale Dumfries, Brozovic e Calhanoglu. In attacco la coppia Lautaro-Lukaku, con Dzeko in panchina", si legge.