Inter, il retroscena: fino a febbraio aveva praticamente bloccato questo centrale

E' composta da Benjamin Pavard, Giorgio Scalvini e Trevoh Chalobah la lista dei possibili successori di Milan Skriniar per la difesa dell'Inter per la stagione 2023/24. Ma, come racconta il Corriere dello Sport, c'era un nome che il club nerazzurro aveva praticamente bloccato fino a qualche mese fa: "Avrebbe dovuto esserci anche Tiago Djalò del Lilla. Anzi, il portoghese era la prima scelta fino allo scorso febbraio, con discorsi già parecchio avanzati con il suo entourage. Poi, a marzo gli è saltato il crociato e tutto e stoppato".